Эксперты назвали наиболее подорожавший за год автомобиль

Эксперты назвали автомобиль, который больше всего подорожал на российском рынке в 2020 года. Это оказалось детище отечественного автопрома – Lada Largus. В период с ноября 2020-го по ноябрь 2021 года цена на эту модель выросла в среднем на 21,9 процента – до 928 тысяч рублей.

Как показало исследование "Банкавто", за этот период ощутимо – на 21,5 процента – выросла цена и на Renault Duster. Сейчас средняя стоимость этой машины составляет 1,35 миллиона рублей. Затем следует модель того же производителя – Sandero. Этот автомобиль можно купить в среднем за 978 тысяч рублей (подорожал на 20,1 процента).

На 19 процентов подорожал "кореец" Hyundai Tucson, его средняя цена – 2,45 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров Kia K5, которая подорожала на 18,8 процентов и стоит сейчас порядка 2,3 миллиона рублей.

В ноябре нынешнего года сильнее всего – на 3,3 процента – подорожал Renault Kaptur. Его средняя стоимость составляет около 1,5 миллиона рублей.

Как поясняют эксперты, подорожание автомобилей Lada и Renault связано с остановкой автоматических линий производства в Москве и Тольятти. При этом Lada Vesta, которую собирают в Ижевске, почти не подорожала. Но это только пока: как пишет РИА Новости, проблемы с поставкой комплектующих испытывает производство и в столице Удмуртии, так что вскоре подняться может цена и на эту модель.

Ранее сообщалось о резком падении в России доступности, а следовательно и продаж автомобилей. В июле-ноябре нынешнего года в стране продали 568 тысяч новых авто против 710 тысяч в июле-ноябре 2020 года.