УАЗ уйдет на новогодние каникулы

УАЗ в последний день декабря уходит на новогодние каникулы. Выпуск машин на Ульяновском автозаводе будет приостановлен с 31 декабря 2021 года по 17 января 2022 года. Также на проведение ежегодных ремонтно-профилактических работ будет закрыт и Заволжский моторный завод, выпускающий двигатели ЗМЗ.

Последним рабочим днем на УАЗе и ЗМЗ станет 30 декабря, сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода, входящего в группу Sollers. Плановые ремонтные работы должны быть завершены до 11 января. После этого стартует этап пуско-наладочных работ и поэтапного возобновления производства.

Прошлые новогодние каникулы длились на УАЗе с 23 декабря 2020 года по 20 января 2021 года. В уходящем году завод также останавливался на время летней ремонтной кампании с 26 июля по 1 августа.

У группы "Соллерс Авто" в России есть три совместных предприятия в России. Это в Елабуге joint-ventures с Ford, с Mazda во Владивостоке и ульяновское СП с Isuzu.

В 2022 году на заводе в Елабуге планируется запустить первое в России серийное производство легких коммерческих электрических автомобилей Ford Transit. Продажи электротранспорта в России составят после этого порядка 1,5% от общего рынка LCV. К 2025 году рынок вырастет до 4%.

В России продукцию УАЗа ругают за отсталость и проблемы с качеством, но у нее за рубежом есть преданные поклонники. В Японию прибыла очередная партия "буханок" – микроавтобусов УАЗ-2206 (в прошлом УАЗ-452) по цене от 2,5 миллиона рублей. В Японии машина с 56-летней историей производства в комплектации "Экспедиция" наряду с Subaru Forester Wilderness и Jaguar I-Pace входит в топ-3 самых эксцентричных моделей. Автозавод также показал на Лос-Анджелесском автосалоне модель UAZ-Patriot для американского рынка. На рынке США модель будет называться Bremach 4×4.Начало продаж запланировано на следующую весну.