Беспрецедентные меры: США собираются лишить Россию автозапчастей

США изучают возможность ограничения импорта смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения обстановки вокруг Украины, сообщают СМИ со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена​​​.

Новые ограничительные меры окажутся очень чувствительными для России. В Белом доме обсудят меры экспортного контроля, чтобы перекрыть доступ России к широкому списку промышленных и потребительских технологий, ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные детали самолетов, автомобилей и материалы для многих других отраслей, отмечает Reuters.

Ограничения могут оказать значительное влияние на российских потребителей, производителей и уровень занятости в России.

Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в подготовке "вторжения" на Украину. Такие обвинения – всего лишь предлог для размещения войск НАТО у российских границ.

МИД подчеркнул, что заявления Запада о "российской агрессии" и желании НАТО помочь Киеву защититься смешны и опасны.