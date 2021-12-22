"Правило 3Д": как понять, что рядом с вами неадекват

Россию захлестнула волна аварий, произошедших не по причине невнимательности водителей, неисправности авто или стечения обстоятельств, а устроенных нарочно. Автоблогеры соревнуются друг перед другом на дороге в стремлении еще больше удивить свою аудиторию и получить донаты. Зачастую это заканчивается массовым ДТП, а зачастую – уносит человеческие жизни. И лишение прав в таких случаях совершенно не помогает. Спикер Госдуме Вячеслав Володин предложил существенно ужесточить ответственность за лихачество, и депутаты поддержали его, в скоростном режиме приняв такой закон. Тем не менее, оградить себя от неадекватов в "досудебном" режиме не лишне. Как известно, всех молодых водителей негласно учат так называемому "правилу 3Д" – "Дай дорогу дураку". Но как вычислить этого самого дурака на трассе?

Неадекватного водителя можно определить прежде всего по стилю езды, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев. Такой шофер на дороге резко тормозит или ускоряется, играет в "шахматы", то и дело перестраиваясь из ряда в ряд, не соблюдает дистанцию...

Однако это может быть и просто неопытный водитель, который растерялся в потоке машин. Есть категория водителей, рассказывает Егор Васильев, которые настолько отрываются от реальности, что, например, могут пропустить поворот в потоке машин, а потом едут чуть ли не задом, чтобы все-таки попасть в него. От таких водителей надо держаться подальше. Как и от тех, кто говорит во время езды по мобильному телефону и тоже отрываются от реальности.

Как говорится, гений гениален во всем. Это же касается и неадекватов на дороге – они всегда выделяются еще чем-нибудь, кроме "гениального" стиля езды. Например, на машине лихача зачастую установлен прямоточный глушитель, который ревет на всю улицу. Или полностью затонированы стекла. Стоит присмотреться и к водителям, которые любят незаконный тюнинг авто: украшают его особо агрессивными обвесами кузова или необычными фарами, ставят колеса увеличенного размера, занижают клиренс, грохочущая из сабвуфера музыка...

Все это характерные знаки того, что на дороге рядом с вами может произойти весьма неприятная неожиданность. Конечно, эксперты не советует тут же шарахаться от опасности по всем полосам, создавая дополнительную аварийную обстановку. Просто стоит вспомнить о "правиле трех Д".