Закон против автолихачей приняли в скоростном режиме

Госдума приняла закон, который вводит уголовное наказание за агрессивное вождение на дорогах. Изменения внесены в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ​​​.

Так, закон вводит уголовную ответственность за нарушение ПДД, которое выразилось в превышении допустимой скорости движения (60 км/ч), если скорость составила от 60 км/ч до 80 км/ч, более 80 км/ч при выезде на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия) водителем, которого неоднократно подвергали административному наказанию или лишению водительского удостоверения за любое из указанных правонарушений.

Нарушителей ждет административный штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 480 часов или принудительные работы сроком до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Во всех случаях нарушителя могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.