Минпромторг: первая заявка на выпуск электромобилей может поступить в январе

Минпромторг рассчитывает получить в январе 2022 г. первую заявку на заключение СПИК 2.0 (обновленного специнвестконтракта) по производству электромобилей в России, заявил глава министерства Денис Мантуров​​​.

Для начала в России наладят крупноузловую сборку электромобилей с последующим расширением локализации производства, пояснил министр.

Производить электромобили проще, чем авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). "Там нет ДВС, механической или автоматической коробки, задних мостов. С одной стороны, все проще. С другой – сложнее из-за емкости батарей", – заявил Мантуров.

Между тем добавленная стоимость при локализации производства электромобилей станет плюсом для экономики. "Это новые рабочие места, налоги. А если завозить готовые авто из-за рубежа, то в стране не создаются школы, не развиваются специальности... Максимум, чему мы научимся – это обслуживать эти машины", – подчеркнул министр.

Конкурс на заключение СПИК 2.0 по электромобилям объявлен в ноябре. Возможным инвестором может стать липецкий "Моторинвест".