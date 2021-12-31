В праздники все парковки Москвы будут бесплатными

В новогодние каникулы все парковки в Москве будут бесплатными, объявили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В праздничные дни — с 31 декабря по 8 января — все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города", – сообщили в Дептрансе.

9 января припарковаться можно будет по воскресному тарифу. Бесплатно везде, кроме улиц со стоимостью парковки 380 рублей в час.

Это не касается парковок со шлагбаумом – они будут работать платно по своим тарифам. Водителей просят парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать ДТП и не мешать транспорту.

Кстати, весь общественный транспорт в новогоднюю ночь в Москве будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.