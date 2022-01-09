BMW представила кроссовер-хамелеон

Прототип машины, меняющей цвет по команде водителя, представили инженеры BMW. Новинку от "Баварских моторных заводов" представили на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. BMW iX Flow меняет цвет кузова в режиме реального времени.

При изготовлении лакокрасочного слоя на кузове автоновинки используется технология цифровых чернил E-Ink, как в электронных книгах ePaper. На кузов прототипа BMW нанесены миллионы микрокапсул, толщина не больше человеческого волоса. В каждой капсуле хранится отрицательно заряженный белый пигмент и положительно заряженный черный.

Подача разного уровня напряжения на кузов меняет цвет от белого до черного. Технология позволяет менять цвет отдельным участкам кузова. Новая технология изменения цвета кузова расширяет программу персонализации автомобилей, когда владельцы могут выбирать варианты окраски автомобиля под свой вкус и цвет.

Баварцы собираются интегрировать свою технологию в законодательные нормы многих стран. Пока же это кажется находкой для злоумышленников, которые меняют цвет кузова машины после каждого превышения скорости. К баварской технологии лишь не хватает шпионской системы по автоматической замене автономеров.

Есть в этой технологии и энергосберегающая компонента: в жаркую погоду на охлаждение белого кроссовера требуется меньше энергии, так как поверхность машины отражает весь спектр солнечного света. В холодную погоду черные цвета, наоборот, будут предпочтительнее.

М-версия электрокроссовера iX комплектуется мотором, разгоняющим машину до 100 километров в час за 3,8 секунды. Это делает кросс самым быстрым электрокаром компании, разгоняя BMW до 250 километров в час. Появление BMW iX M60 в России ожидается во втором квартале 2022 года, правда, без технологии перемены окраски. Цены пока неизвестны.