Новая Lada Vesta подмигнула будущим покупателям светодиодами

АвтоВАЗ представил видео обновленной Lada Vesta, старт продаж которой перенесен на март 2022 года. На представленном производителем видео можно увидеть полностью светодиодную переднюю оптику рестайлингмодели.

Правда, обольщаться не стоит. Светодиодная оптика будет ставиться только на самые топовые версии Vesta FL. Фейслифтинг затронет также решетку радиатора. Она станет ячеистой. Обновлены будут передний и задний бамперы. Но главные изменения модели, прошедшей подтяжку лица, коснутся салона.

В салоне появится 10-дюймовая виртуальная приборная панель и вертикальный планшет мультимедийки с тачскрином такого же размера, как у Tesla от Илона Маска. Кроме того, Renault Arkana поделится с Vesta FL блоком климат-контроля.

Машины будут прежнему оснащаться 1,6-литровыми двигателями мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также 122-сильным мотором 1,8 литра. Работать моторы будут с механической коробкой передач либо с вариатором. Ожидается, что будет доступна и обновленная Vesta CNG на сжиженном газе, а также Lada Vesta Sport с 1,8-литровым 145-сильным мотором.

Подробности комплектации и новые цены будут названы ближе к началу продаж. Пока же цена на Lada Vesta стартовали от 863 тысяч рублей (10 тысяч евро).

Lada Vesta начала выпускаться с 2015 года в Ижевске. С тех пор продано почти 700 тысяч автомобилей этой модели. И в 2021 году Lada Vesta прорыв, оттеснив в первой позиции по продажам более дешевую Lada Granta. Правда, этот успех был достигнут искусственно: в условиях дефицита электронных компонентов заводы предпочитали ставить дефицитные запчасти на более дорогие модели.