В России назвали самого успешного автокитайца по продажам

Звание лидера продаж среди автомобилей китайских брендов в России по итогам 2021 года завоевал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO. На российском рынке было куплено 14 тысяч 122 машины этой модели. Такие данные привела Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). На втором месте кроссовер Tiggo 4 от той же компании. Их купили всего на 88 автомобилей меньше, чем старшего брата. А третье место получил кроссовер Haval F7.

Бронза взята с большим гандикапом от преследователей: 12 тысяч 386 Haval F7 против 11 101 Geely Coolray. Топ-5 продаже китайских автомобилей замкнула еще одна модель от Haval – купе-кроссовер F7x. Эту машину приобрели для себя 10 тысяч 336 россиян.

Китайские автопроизводители по итогам 2021 года увеличили свою долю на российском рынке вдвое, захватил 7% от общего "пирога". Всего было продано 115 тысяч 700 китайских автомашин. В десятку китайских бестселлеров вошли также Haval Jolion, Geely Atlas, Chery Tiggo 8 PRO, Exeed TXL и Haval H9.

В 2,3 раза нарастил свои продажи Haval. Всего за год было продано 39 тысяч 126 автомобилей этой марки. Рекордный успех так окрылил представителей компании, что в 2022 году в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области они откроют завод по производству двигателей. В это предприятие инвестировано около 4 миллиардов рублей. Тула для автомобильного бренда китайской компании Great Wall Motor – первое зарубежное предприятие полного цикла. В первую очередь тульского автозавода Haval инвестиции превысили полмиллиарда долларов. Продукция из Тулы идет на экспорт: в 2021 году в страны СНГ была продана 1 тысяча 561 машина.

А в 2022 году на российском рынке ожидается прибавление сразу 19 китайских автоновинок.