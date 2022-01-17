5 настораживающих фраз продавцов машин second-hand

Покупка автомашины с пробегом и без того более сложна, чем новенькой в автосалоне. Покупателю приходится присматриваться к самым неожиданным мелочам, чтобы позже не поплатиться за невнимательность, застряв где-нибудь на проселочной дороге в 100 километрах от ближайшего сервиса. А надо не только присматриваться, но и прислушиваться, считают эксперты Autonews.ru. Вот пять фраз продавца "автовторички", после которых стоит осмотреть машину еще более тщательно. А лучше и вовсе не покупать.

"На машине ездила только жена по магазинам"

Такое объяснение можно часто услышать при продаже довольно возрастного авто с очень маленьким пробегом. Может быть это и правда (например, машина была второй в семье). А может быть на авто просто подкручен счетчик пробега. Статистика утверждает, что такую "предпродажную" операцию проделывают владельцы более половины (!) всех подержанных автомобилей в России. Проверить это можно по косвенным признакам (их шесть, см. здесь), сервиса "Автотека" или компьютерной диагностики.

"ПТСку потеряли"

Еще одна фраза, которая может свидетельствовать, что вас хотят обмануть. Паспорт он и есть паспорт, и паспорт транспортного средства – не исключение. Это главный документ, который выдают при регистрации машины, где кроме данных о модели, VIN-номере, габаритах, указывается и ее соответствие требованиям безопасности. А кроме того – все предыдущие владельцы. И вот незадача – паспорт потерялся. Скорей всего, дело нечисто, автомобиль может находиться в залоге, под кредитом. Да и чистота сделки между последними владельцами может оказаться сомнительной.



"Была только небольшая авария"

Казалось бы, продавец честно признается вам, что авто один раз стало участником ДТП. Конечно, от аварий никто не застрахован, даже опытные водители. И все же, после таких слов к машине second-hand стоит присмотреться, скорей всего, они говорятся для того, чтобы отвлечь вас от более серьезных и скрытых повреждений. Часто у такого авто изменен цвет кузова или нанесена аэрография, чтобы скрыть повреждения после ДТП.

"Tолько масло менял"

Получается, что машинка просто как новенькая, да? А вот и нет. На самом деле эти слова свидетельствуют о том, что продавец не делал ничего более существенного, чем регулярная замена моторного масла. Например, проверок состояния машины. А значит новому хозяину с высокой степенью вероятности придется делать техобслуживание двигателя, коробки передач, подвески и т.д.

"Перекупщикам машину не продаю"

Ну, после таких слов, надо просто сразу разворачиваться и уходить, как бы ни нравилась вам машина и ее цена. Вас преднамеренно называют тем, кем вы не являетесь – это значит, что продавец заранее пытается манипулировать вами. С какой целью? Ну, например, чтобы завысить цену или отвлечь от скрытых недостатков автомобиля. Подсознательно человек начинает оправдываться, старается доказать, что продавец неправ и внимание его ослабевает. Лучше не связываться с таким продавцом!