Названа цена на будущий семейный кроссовер Lada

Цену на семиместный Bigster от Dacia-Lada назвал гендиректор Дени Ле Вот, который в январе 2021 года показал первое изображение будущей Niva. Он подчеркнул, что преимущество для Dacia-Lada – предложение привлекательных автомобилей по демократичным ценам. И это преимущество, по его словам, надо сохранять.

Как? Ответ кроется в деталях. Например, в автомобильных креслах: они в Dacia-Lada комфортны, но без электрорегулировок весят меньше, чем у конкурентов. И таких деталей множество, подчеркнул Ле Вот.

Кондиционер является опцией, которая требуется всем клиентам, поэтому компания его предлагает. Но есть излишества, от которых ради экономии можно и отказаться. То, от чего можно отказаться – это дорогостоящие технологии электрофикации транспорта.

В Великобритании вскоре стартуют продажи предшественника нового поколения Lada Largus – Dacia Jogger. Вес этой машины на 20% меньше, чем у конкурентов на рынке, а экологичность лучше на 10%. Машины комплектуются бензиновыми или биотопливными двигателями. Эти модели с шестью подушками безопасности продаются от 15 до 15,75 тысячи евро. Кондиционер – по выбору, за его установку надо доплатить 900 евро, за цвет "металлик" – еще 500. В России базовая модификация с пятиместным или семиместным салоном будет стартовать по ценен от 813 тысяч.

Семиместный Bigster выйдет на рынок в 2023 году. Он также будет легче конкурентов и не будет напичкан никому не нужными опциями. По словам Дени Ле Вота, это позволит удержать цену до 40 тысяч евро. Это менее 3,5 миллиона рублей. Выйдет дешевле на треть, чем у Tiguan. Вот такая экономия.