ГИБДД назвала главные нарушения пешеходов и водителей-новичков

Чаще всего в 2021 году пешеходы попадали под машины в Москве из-за того, что переходили дорогу в неположенном месте. Такие данные приводит в своем Telegram-канале столичная Госавтоинспекция. На втором месте "антирейтинга" оказался переход проезжей части на красный свет. Кроме того, причинами ДТП с участием пешеходов стали неожиданный выход людей на дорогу из-за машин и ходьба по проезжей части, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения.

Также инспекторы рассказали о самых распространенных причинах аварий с участием водителей-новичков – ими стали неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости условиям движения. Кроме того, неопытные водители часто не соблюдают очередность проезда, правила перестроения, а также нарушают правила проезда пешеходных переходов.

В Госавтоинспекции призвали водителей внимательно следить за поведением других участников дорожного движения и соблюдать правила.

Ранее водители рассказали, что их больше всего раздражает на дорогах.