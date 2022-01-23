Лучше "Нивы" только УАЗ: болгары выбирают бюджетные внедорожники

Болгарское издание "Факти" предложило своим читателям оценить, какой из давно зарекомендовавших себя на рынке бюджетных внедорожников лучше: Lada Niva, Suzuki Jimny или Dacia Duster. Для удобства были приведены и характеристики трех джипов. У нашей Lada Niva 1,7-литровый двигатель в 85 лошадиных сил, полный привод и механическая коробка с довольно медленным переключением передач. И у японской Suzuki коробка и привод аналогичные, двигатель поменьше – 1,5 литра, зато мощность 101 лошадиная сила. Румынская Dacia также выпускается в формате 4х4 и имеет дизельный полуторалитровый двигатель мощностью 115 лошадиных сил.

Болгарские читатели с удовольствием ввязались в перепалку, и их мнение о нашей "Ниве" существенно разнится с оценками других иностранных читателей (см. также здесь):

"У Dacia кузов больше! Но и Niva и Suzuki – супер", – примирительно пишет Кой68.

"Suzuki хорош, но для повседневной жизни, а так он слишком маленький и ездит плохо. Для рыбалки самой практичной остается Dacia, – уверен Адрес. – А вот на Niva ездить каждый день – мука, я пробовал".

"Круче Niva только УАЗ, круче УАЗ (американцы считают так же - ред.) – ГАЗ 66, круче ГАЗ 66 – "Урал", – выступает поклонник российского автопрома Тоз.

"Lada Niva – просто отвратные консервы, – плюется Перепатил. – Видимо, те, кто хвалит ее, никогда на ней не ездили. У каждой Niva через год появляется ржавчина, заедает коробку передач и руль, зажигание тоже через год лучше поменять. О "комфорте" и говорить нечего. Единственное, что в ней хорошего – запчасти стоят смехотворно дешево. Дружеский совет: даже если бесплатно предлагают Lada Niva – беги!"

"Мы же говорим о проходимости, – спорит с ним Ганю. – А по проходимости есть всего четыре марки – русские Lada Niva, УАЗ, ЗиЛ-157 (в Болгарии известен как "Джуган") и чешская "Татра". Все остальное – мусор".

"В серии они все более-менее одинаковые. Но по тюнингу наибольший потенциал у Suzuki, – считает Офф-чар. – Самое странное, что и у Duster неплохие возможности. Есть тюнинг подвески Mudster, лебедку можно поставить и резину чуть большего размера. А вот у Niva есть единственная ее проблема – "Сделано в России".

"Нужно было тестировать их с одинаковыми шинами и с одним и тем же водителем и маршрутом, – недоволен Име. – У меня старый Jimny, не думаю, что Niva лучше него. А в новом Jimny еще и идеальная электроника. Lada мне нравится только из-за межосевого дифференциала".

"Нива" поднималась в гору на высоту 5000 метров, ее испытывали в суровых условиях Аляски и Норвегии, она занимала первые места в сложнейших ралли, – напоминает Классика. – Если оставить шутки в стороне, то эта машина утирает всем нос с 1970-х годов!"

Когда перевод этой статьи появился в российском издании ИноСМИ, то первый же комментарий отечественного читателя был таким:

Skytten: "Кто бы рассуждал об автомобилях только не болгары. Ваша судьба – это осел и повозка".