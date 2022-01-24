АвтоВАЗ начнет сборку новых Logan и Sandero

Выпускаемые в Тольятти Renault – Logan и Sandero – ожидает обновление. Это будет третье поколение моделей. По неофициальным данным, их выпуск начнется на АвтоВАЗе уже в июне 2022 года.

Уже закуплены роботизированные комплексы для сварки переднего подрамника и задней балки машин на платформе Renault CMF-B – базовых элементов для новых Renault и Lada. Один из комплексов уже смонтирован на тольяттинском заводе. Идут пусконаладочные и работы и тестовая сварка. Он рассчитан на производство 240 комплектов шасси за смену.

Еще один сварочный робото-комплекс будет приобретен для производства обновленных Granta-2 и Niva. Утечки позволяют сделать вывод, что новая "Нива" лишится заднего неразрезного моста. Ранее планировалось, что совершенно новая "Нива" появится не позже 2024 года. Закупленное оборудование для производства полноприводных машин отлично от закупленного для Logan и Sandero.

Еще одна новость с АвтоВАЗа: завод сократил ассортимент цветов обивки сидений для автомобилей семейства LADA Vesta. Vesta по итогам 2021 года обошла Granta по числу продаж. Весной Vesta ждет самое масштабное обновление за 7 лет: машина получит цифровую панель приборов в салоне, новую решетку радиатора и колесные диски. Что касается обивки салона, то сокращение ассортимента связано с прекращением производства искусственной кожи PALADIA, используемой в качестве обивки кресел.