Вода в бензобаке: что делать

Что делать, если в бензобак попала вода? Попасть туда могла вода, скопившаяся в бензовозах и хранилищах заправок или конденсироваться из воздуха при перепаде температуры (заехав с улицы в теплый гараж). Много конденсата накапливается, если часто оставлять машину надолго почти без бензина.

Имея большую плотность, вода оседает на дне бака. На входе в бензонасос установлена мелкая сеточка, не пропускающая воду. Она копится в баке годами и не испаряется, поскольку покрыта слоем бензина.

Летом она вызывает коррозию металлических элементов топливной системы, а зимой — превращается в лед.

Если вода замерзнет на сетке топливного фильтра, образуется ледяная пробка, из-за чего подача бензина из бака прекратится. Запустить двигатель не удастся пока машина не отогреется в теплом помещении.

Вот несколько известных способов решения проблемы: в бак добавляют ацетон или сольвент. Однако это сильные растворители, которые могут разъесть неметаллические элементы топливной системы.

Можно добавить в бак спирт. Но метиловый — сильный яд, а этиловый – дорогое удовольствие. Лучше выбрать изопропиловый.

Поможет справиться с проблемой флакон осушителя топлива, но и его основное действующее вещество — изопропиловый спирт. Однако пятилитровая канистра такого спирта стоит 1000 рублей, а 100 мл фирменного осушителя — 100 рублей.

Зимой при каждой заправке следует добавлять в бак по 200 мл. На 5 процедур по изгнанию воды потребуется спирта всего на 200 рублей.

В изопропиловом спирте нет ингибиторов коррозии, входящих в состав специальных жидкостей. Как показали испытания, эти ингибиторы не всегда эффективно работают.

Изопропиловый спирт также можно использовать для разморозки личинок замков (с помощью шприца). Или залить его в распылитель и быстро разморозить ветровое стекло. Даже незамерзайку из него приготовить можно — причем на любую температуру в зависимости от концентрации.