Гранитный камушек внутри: что нужно иметь в багажнике зимой

Зимой водителям кроме лопаты нужно возить в багажнике еще несколько предметов, которые помогут выехать с парковки, если вдруг автомобиль окажется в ледяной ловушке.

"Хорошо, если у вас с собой что-то, что можно подсыпать под колесо, например, гранитная крошка, а также размораживатель стекол. Многие водители пренебрегают этим, но так выезд из снежного пространства будет проще", – рассказал в эфире радио Sputnik автоэксперт Ян Хайцеэр.

Он напомнил об осторожности – снег и гололед затрудняют управление машиной, а также посоветовал правильно оценивать габариты авто и дистанцию при въезде на парковочное место, учитывая то, что машину на гололеде может повести.

"Водителям важно оценивать свои возможности, возможности автомобиля, можно предварительно проверять дистанцию, помещается ли ваш автомобиль, сможете ли вы вырулить", – сказал Хайцеэр.

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