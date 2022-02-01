Некорректные штрафы с камер предлагают аннулировать без заявления

Проанализировав опыт проверок, в Генпрокуратуре России готовятся поправки к законодательству относительно применения видеокамер на дорогах, включая вопрос регулирования и аннулирования ошибочных штрафов для водителей. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на данные ведомства.

Штрафы, вынесенные, когда камера работала некорректно, будут аннулированы без заявления пострадавших.

В ходе региональной прокурорской проверки в 2021 году были обнаружены устройства видеофиксации, установленные за пределами мест концентрации ДТП.

Как рассказали в надзорном ведомстве, часто системы фотовидеофиксации устанавливают в местах наибольшего трафика, используя их не для профилактики нарушений, а с целью получения дополнительных доходов региональными властями и предпринимателями.

В настоящее время, ГИБДД не может отменить постановление о штрафе без обращения гражданина или протеста прокуратуры.