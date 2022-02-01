Haval лишил россиян кроссовера за полтора миллиона

С 1 февраля в России подорожали все автомобили китайского автопроизводителя Haval. В среднем подорожание составило от 30 до 60 тысяч рублей или 1,3-3,3% стоимости. Это при том, что в 2020 году компания уже повышала цены в 2020 году, тогда к ценам добавили по 50 тысяч.

Подорожали все модели Haval – Jolion, F7 и F7x, а также флагман компании H9. Рамный внедорожник Haval H9 подорожал больше всего. Его перестали выпускать в Китае, но продолжают собирать на тульском автозаводе. Jolion прибавил в цене 50 тысяч рублей.

В 2021 году Haval продал в России 39 126 автомобилей. Самыми востребованными моделями марки стали F7 и F7x – 12 тысяч 386 и 10 тысяч 336 машин соответственно. Стартовавший в продажах с мая Jolion набрал 9877 почитателей и покупателей.

Подорожание фактически лишило россиян самого доступного кроссовера от китайской марки. Цена на Jolion теперь всего на символическую тысячу ниже 1,5 миллиона. И это в базе. Цена богатой комплектации доходит до 1 миллиона 989 тысяч рублей.