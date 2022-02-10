На другой платформе: АвтоВАЗ начал сборку новых "Лад"

В Тольятти приступили к тестовой сборке новых легковушек Lada на модульной платформе CMF-B. 9 февраля АвтоВАЗ начал обкатку сборки нового паркетника под брендом Lada Largus, внедорожника Niva нового поколения и второй генерации Lada Granta.

Отработка технологических процессов и началась с самой доступной по цене легковушки, которая пока называется "Гранта-2". После сварки кузов машины был отправлен в ванну СКП Kalina, где проходит окраска серийных машин Granta. После этого кузов перевезли в Научно-технический центр АвтоВАЗа, где из него подготовят готовый прототип. Вся технологическая цепочка прошла по так называемым "обходным технологиям", как это делается при подготовке серийной модели, отмечается на страничке сообщества Avtograd News во "ВКонтакте".

Впереди у прототипа будет еще целый комплекс испытаний. Первые серийные образцы модели на новой тележке появятся на конвейере АвтоВАЗа в конце 2023 года.

Кузов новой "Гранты-2" с четырехугольной крышкой бензобака чуть больше Granta, но меньше Vesta. Платформа CMF-B станет основой для всех новых Lada. Они разделят ее с Renault Logan и Sandero третьего поколения, при этом Lada при меньшей цене будет даже лучше своих "французских" соплатформенников.

Например, следующий Renault Logan, как и румынская Dacia Logan, получат литровый турбомотор мощностью в 100 "лошадей" или тубированный двигатель 1,3 литра. Такие моторы сейчас ставятся в России на Renault Arkana. У "Гранты-2" под капотом останутся привычные атмосферники объемом 1,6 и 1,8 литра. Эти двигатели дешевле и бодрее турбомоторов с системой непосредственного впрыска топлива. Впрочем, Renault заверяет, что их турбодвигатели лучше двигателей от конкурентов из концернов Volkswagen и группы Stellantis.