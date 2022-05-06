Дорогу параллельному импорту: Минпромторг дал ответ на автосанкции

До сентября продлил заморозку производства на заводе в Нижнем Новгороде Volkswagen. На сборочной линии, купленной ГАЗ в Мексике еще 15 лет назад, собирались по контракту кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, Volkswagen Taos, а также лифтбек Skoda Octavia. Работникам предприятия выплатят денежную компенсация в размере 2/3 от стандартной заработной платы, так как они "до дальнейшего уведомления" находятся в простое.

Кроме того, на калужском заводе Volkswagen Group Rus выпускались лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также кроссовер Volkswagen Tiguan. В 2021 году VW произвел в России до 170,3 тысячи машин. Конвейеры предприятий были остановлены после начала специальной военной операции России на Украине. Это создало дополнительные проблемы с доставкой в Россию автокомплектующих. С марта производство на обеих площадках VW было приостановлено. Также производственный процесс в России заморозил концерн Stellantis. В Калуге международный концерн производил модели с шильдиками Citroen, Peugeot и Opel.

Между тем, Минпромторг России опубликовал список товаров, которые могут ввозиться на российскую территорию без разрешения правообладателя. Это стало ответом на заморозку ряда производств и запрет на ввоз в Россию дорогих иномарок. Список товаров для параллельного импорта с 7 мая 2022 года занял 20 страниц. В перечень марок вошли автомобили и запчасти 73 брендов, включая Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Renault, Audi, MINI и Nissan.

В частности, в списке категории "средства наземного транспорта" перечислены Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche и Audi, Mercedes-Benz и Maybach, Jaguar, Land Rover, Rolls-Royce и Aston Martin, Ferrari и Maserati, а также Hummer, Tesla, Lexus и Infinity.

Параллельный импорт — это не разрешение на ввоз в Россию контрафакта: продукция должна быть легально введена в оборот в тех странах, откуда поставляется. Ранее, например, в России автодилеры рассматривали ввоз автомобилей Toyota Land Cruiser из ОАЭ и Дубая. При этом на таком импорте можно было изрядно сэкономить: цена в России на эти внедорожники оказывается на треть ниже, чем при импорте из Японии.

При этом удорожание обслуживания машин привело к тому, что 8,5% российских автовладельцев готовы вновь стать пешеходами.

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