Водителям советуют быть особенно внимательными в Подмосковье

Быть предельно внимательными на подмосковных дорогах, особенно в черте населенных пунктов, призвал водителей Минтранс Московской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, почти все дни до конца мая в столичном регионе будут дождливыми: синоптики прогнозируют около 17 дней с осадками.

При этом до конца текущей недели температура составит от 13-ти до 20 градусов днем и 6-8 градусов ночью.

12 мая в Подмосковье местами пройдет сильный дождь, в отдельных районах – гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Осадки и сильный ветер сохранятся до конца недели, отмечается в сообщении на сайте подмосковного Минтранса.

О грядущих ливнях рассказал сегодня в "Полном контакте" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" и ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик посоветовал жителям Москвы и области не забыть взять зонты.

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