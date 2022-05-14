135 миллионов евро: продан самый дорогой автомобиль в мире

Mercedes-Benz провел секретный аукцион по продаже редких марок концерна в своем музее в Штутгарте, сообщает Autonews.ru. В ходе торгов неизвестный покупатель (по некоторым данным, это известный британский коллекционер ретро-машин) заплатил 135 миллионов евро за уникальный спорткар 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1956 года выпуска. Таким образом эта модель стала самым дорогим на сегодняшний день автомобилем в мире, потеснив Ferrari 250 GT 1962 года, который несколько лет назад продали за 70 миллионов долларов.



Всего в мире существует лишь две машины Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe с жесткой крышей. Но ни тот ни другой спорткар в автогонках не участвовал. Известно также, что один из этих автомобилей использовал как служебный глава испытателей марки Рудольфу Уленхауту. В его честь спорткар и получил "приставку" Uhlenhaut Coupe.