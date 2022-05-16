Уплата утильсбора отсрочена для всех владельцев специнвестконтрактов

Минпромторг распространил отсрочку уплаты утильсбора на всех российских автопроизводителей, включая держателей специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Ранее отсрочка предоставлялась только основным концернам со штатом более 5 тысяч человек, пояснили в пресс-службе российского министерства, то есть только пяти организациям.

На 2022 год СПИКи заключены практически со всеми автопроизводителями, которые производят в России колесные транспортные средства. В пресс-релизе Минпромторга России поясняется, что расширение списка позволяет обеспечить господдержкой тех, кто продолжает локализованную в России сборку автомобилей, предоставление им оборотных средств в условиях введенных против российской экономики санкций.

В начале 2022 года планировалось направить на господдержку автопрома не менее 392 миллиардов 900 миллионов рублей на ближайшую трехлетку. При этом утилизационный сбор на легковой автомобиль с производителя составляет 20 тысяч рублей, а на грузовик – 150 тысяч рублей. Утильсбор платят в России все работающие концерны, а государство компенсирует им его через блок промсубсидий. Размер субсидий между игроками авторынка зависит от локализации их продукции.

В начале марта российское правительство также отсрочило выплату утильсбора: уплата сбора за первый, второй и третий кварталы 2022 года для российских автопроизводителей была перенесена на декабрь 2022 года. Оказавшиеся под западными санкциями предприятия смогут уплатить сбор за четвертый квартал 2021 года только в декабре 2022 года.

Утильсбор был введен в России в 2012 году одновременно с присоединением России к Всемирной торговой организации (ВТО) и снижением ввозных пошлин на автомобили. До 2014 года его платили только импортеры, а потом все автоконцерны. Но для локализованных автоконцернов ввели промсубсидии, которые сопоставимы с размером сбора.

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