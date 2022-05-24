Цены на бензин в США опять побили рекорд

Цены на автозаправках в США во вторник вновь выросли, обновив исторический максимум. В среднем стоимость одного галлона бензина составила 4,598 доллара.

По данным Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей цены на топливном рынке страны, цена галлона марки Regular выросла на два цента по сравнению с предыдущим днем, при этом цена на дизельное топливо составила 5,549 доллара за галлон​​​.

Больше всех за бензин платят жители штата Калифорния, где галлон топлива в среднем стоит 6,069 доллара.

Как известно, в США цены на бензин растут уже несколько месяцев, регулярно обновляя рекордные значения.

В среднем по стране цена бензина перевалила за 4,5 доллара за один галлон, хотя, год назад этот показатель держался на уровне трех долларов.

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