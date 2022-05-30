"Автотор" заработал, но снизил выпуск

Калининградский автомобильный завод "Автотор" объявил о возобновлении производства. На предприятии уточнили, что выпускают недоукомплектованные машины, плюс серьезно сократили объемы. Если раньше в сутки с конвейера сходили 900 автомобилей, то сейчас – 200, рассказал в интервью калининградским журналистам основатель компании Владимир Щербаков.

Также он отметил, что есть проблемы с производством машин южнокорейских марок. Сейчас на "Автоторе" лежат 10 тысяч комплектов, однако в них содержится американская электроника. Корейцы санкций против РФ не вводили, однако опасаются ограничений со стороны США.

"Какое-то время будем подбирать остатки и всякими способами добывать запчасти, которых у нас нет. В конце концов, мир большой, круглый. Я убежден, что мы решим эту проблему. Даже если корейцы нам откажут, мы ее все равно решим", – добавил Щербаков.

В ближайшее время "Автотор" планирует освоить выпуск электромобилей и выпускать 50-60 тысяч подобных машин. Полная переориентация предприятия ожидается к 2024 году.