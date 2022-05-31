"Деталь 199 398 500A": Volkswagen будут судить как рабовладельца

Немецкий автогигант Volkswagen AG обвиняют в использовании невольничьего труда, сообщает Sueddeutsche Zeitung. Причем, речь идет не о каких-то делах давно минувших дней, а о последней четверти XX века. Бразильский Суд по трудовым спорам будет рассматривать возможные преступления автоконцерна за период с 1974 по 1986 годы, когда в стране действовала военная диктатура. В Volkswagen уже заявили, что относятся к выдвинутым обвинениям весьма серьезно.

Концепция "Народного автомобиля", изложенная Адольфом Гитлером Альфреду Порше еще в начале 1930-х годов, помимо "надежной машины за 1 000 марок" предусматривала и строительство принципиально нового завода Volkswagen. Это должно было быть предприятие "закрытого цикла", на котором рабочий не только работал, но фактически и жил. А для полноценного питания были, в частности, разработаны знаменитые и поныне VW Currywurst – проще говоря, сосиски из рубленной свинины. Согласно статистике, это самое популярное изделие автоконцерна, в год их выпускается почти в два раза больше, чем автомобилей. И заказать их до сих пор можно на заводе Volkswagen по каталогу – сосиски фигурируют под названием "деталь 199 398 500A" (с 2025 года они станут вегетарианскими).

Однако помимо "чистеньких" колбасных производств в самой Германии, у автогиганта имелись фермы и в менее благополучных регионах. На краю бассейна Амазонки, например, с 1974 по 1986 годы действовало животноводческое предприятие размером в 70 000 (!) гектаров. У завербованных на "фазенду Фольксваген" в Сантана-ду-Арагуайя, штат Пара работников (а зачастую они ехали семьями и детьми) фактически даже не было возможности сбежать оттуда, поскольку она находилась совсем уже в дебрях великой американской реки. А бежать было от чего. Как утверждает бразильский суд, над работниками (а скорее – рабами) концерна регулярно издевались вооруженные охранники и начальство, кормили плохо, вода была на вес золота, а медпомощи вообще не было. Те, кто все же пытался бежать, исчезали при загадочных обстоятельствах.

Есть и более подробные факты. Как сообщает France Presse, одна из работниц фермы заявила, что охранники просто забили ее расшалившегося ребенка прикладами. Другого работника изнасиловали за то, что он не выполнил норму. Как утверждают собеседники агентства, иски которых поступили в суд, условия труда на предприятии VW были бесчеловечными: люди умирали от малярии, их хоронили прямо за бараками, ничего не сообщая семьям. Тогдашние бразильские власти – военная диктатура – смотрели на это сквозь пальцы. Зачем им были "разногласия" с мировым автогигантом, который, к тому же, приносил бразильской экономике огромные деньги.

"Это была просто форма современного рабства. Концерн не только принял, но и поощрял ее, поскольку это давало дешевую рабочую силу", — считает ведущий "дело VW" прокурор Рафаэль Гарсия.

В общем, все в лучших традициях отца-основателя. Суд над Volkswagen назначен на 14 июня 2022 года.