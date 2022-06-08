Тема:

Новинки автопрома 1 час назад

08 июня 2022 09:55

Крутой спорткар по цене Lada Granta

qiantumotor.com
qiantumotor.com
qiantumotor.com
qiantumotor.com
qiantumotor.com
qiantumotor.com

Китайский автопром продолжает схватку со всем миром, поставляя на рынок все более круто выглядящие, но при этом недорого стоящие машины. И вот опять новинка – двухместный спортивный электрокар Qiantu K20. Смотрится он вполне достойно, при этом заявленная цена колеблется от 800 тысяч до 1,4 миллиона рублей.

​Самый дорогой спорткар в мире недавно продан за 135 миллионов евро.читайте также

Примерно столько же сейчас просят в России за Lada Granta (а упрощенная версия еще дешевле) и, соответственно, Vesta. Выпуск Qiantu K20 стартует в 2022.

Выглядит машинка очень круто – длинный "спортивный" капот с фирменным шильдиком-стрекозой, обтекаемый кузов (даже ручки открывания дверей прячутся в крыльях), светодиодные вытянутые фары. В салоне не менее стильно: перед водителем – огромные дисплеи на полторпеды, эргономичный руль и кресла. Правда, перед пассажиром всего лишь какая-то невнятная полочка. Впрочем, это лишний раз доказывает, что Qiantu K20 – автомобиль прежде всего для пилота.

Полные технические характеристики спорткара пока не раскрыты. Пока известно лишь, что у него два электромотора суммарной мощностью 217 л.с., а батареи хватит на 500 км. До 100 км. Qiantu K20 разгоняется за 4,7 секунды.

Отметим, что новая жизнь у компании Qiantu Motor, созданной в 2015 году и потом прекратившей деятельность, началась в 2021 году, когда она серийно выпустила электрический суперкар K50 Event. И вот теперь еще одна супермодель.

Еще больше интересного с сайта "Смотрим" — в нашем Telegram-канале и Яндекс.Дзен, новости сайта "Вести" — на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс.Дзен и Telegram.

авто машина/автомобиль Китай/КНР новинка Лада Гранта/Lada Granta новости

Ранее по теме