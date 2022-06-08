Крутой спорткар по цене Lada Granta

Китайский автопром продолжает схватку со всем миром, поставляя на рынок все более круто выглядящие, но при этом недорого стоящие машины. И вот опять новинка – двухместный спортивный электрокар Qiantu K20. Смотрится он вполне достойно, при этом заявленная цена колеблется от 800 тысяч до 1,4 миллиона рублей.

Примерно столько же сейчас просят в России за Lada Granta (а упрощенная версия еще дешевле) и, соответственно, Vesta. Выпуск Qiantu K20 стартует в 2022.

Выглядит машинка очень круто – длинный "спортивный" капот с фирменным шильдиком-стрекозой, обтекаемый кузов (даже ручки открывания дверей прячутся в крыльях), светодиодные вытянутые фары. В салоне не менее стильно: перед водителем – огромные дисплеи на полторпеды, эргономичный руль и кресла. Правда, перед пассажиром всего лишь какая-то невнятная полочка. Впрочем, это лишний раз доказывает, что Qiantu K20 – автомобиль прежде всего для пилота.

Полные технические характеристики спорткара пока не раскрыты. Пока известно лишь, что у него два электромотора суммарной мощностью 217 л.с., а батареи хватит на 500 км. До 100 км. Qiantu K20 разгоняется за 4,7 секунды.

Отметим, что новая жизнь у компании Qiantu Motor, созданной в 2015 году и потом прекратившей деятельность, началась в 2021 году, когда она серийно выпустила электрический суперкар K50 Event. И вот теперь еще одна супермодель.