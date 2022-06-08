Новую "Ладу" переосмыслили: каникулы на АвтоВАЗе закончились

8 июня с тольяттинского конвейера сошла первая после вынужденного простоя классическая по своему названию, но существенно обновленная по компонентам Lada Granta. Производитель обещает, что машина станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке, а саму модель текущего года переосмыслили с учетом дефицита зарубежных деталей и максимально возможной локализации.

Приборную панель будущего автомобиля на АвтоВАЗе собирают как конструктор. Вынужденные каникулы из-за дефицита комплектующих закончились.

"Я думаю, что все равно достойный автомобиль мы соберем, – рассказывает слесарь механосборочных работ Анна Кашкарова. – И я думаю, будут пользоваться спросом они".

В новой комплектации Granta Classic 2022 станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Модель практически не зависит от импорта – российская в том числе и электроника. Блоки управления на завод поставляет московская IT-компания.

Первые "Лады" сходят с конвейера АвтоВАЗа после длительного простоя. Вынужденный перерыв был связан с перебоями поставок комплектующих. Проблемы удалось частично решить за счет упрощения моделей. Например, для Granta уже в облегченной версии даже придумали неофициальное название "антисанкционная".

У автогиганта новый генеральный директор – Максим Соколов, в прошлом министр транспорта и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга. Перед его коллективом стоит стратегическая задача – запуск производства на собственных платформах.

"Только здесь, в Тольятти, на крупнейшем в стране заводе по производству автомобилей занято более 32,5 тысячи человек. И конечно же нам важно запустить производство в полном объеме, чтобы обеспечить полную занятость нашего коллектива наших дочерних предприятий", – поясняет гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов.

Завод будет выпускать автомобили в две смены по 8 часов. До сентября установлена четырехдневная рабочая неделя. Для поддержки сотрудников на АвтоВАЗе повысили тарифные ставки и оклады на 9 процентов.

"Машины комплектуются, ничего практически не изменилось. Просто то же самое. Никаких постов, ничего не сократили", – отмечает старший рабочий Алексей Сабенин.

АвтоВАЗ готов производить столько машин, сколько потребует спрос на рынке. В июле завод планирует запустить сборку автомобилей семейства "Нива". Цену на новую "Гранту" объявят в ближайшие дни.