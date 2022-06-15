Грузовая Lada Granta станет проще

В упрощенном варианте будет возобновлен выпуск грузовой модификации Lada Granta (ВИС-2349). Грузовая версия автомобиля производится дочерним предприятием АвтоВАЗа — фирмой "ВИС-Авто".

Модель оснащается бензиновым мотором 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил. Мотор соответствует стандарту "Евро-5". Цены на ВИС-2349 начинаются от одного миллиона двух тысяч рублей.

После возобновления производства Granta в Тольятти в версии Special Edition изменения претерпит и грузовая модификация Lada Granta. Также как Granta, ВИС-2349 будет собираться без подушек безопасности, системы "ЭРА-ГЛОНАСС", систем ABS и ESP. До "Евро-2" будет снижен и экологический стандарт двигателя. Новая цена на машину, перевозящую 915 килограммов груза, пока не определена. Базовую цену на облегченную Lada Granta АвтоВАЗ установил в 675 900 рублей. В планах тольяттинского завода — в июле восстановить выпуска Lada Niva.