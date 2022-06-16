Пресс-служба: Силуанов не предлагал пересаживать чиновников на "Лады"

Глава Минфина РФ Антон Силуанов не предлагал выдавать российским чиновникам вместо иномарок российские автомобили "Лада", заявила пресс-служба ведомства.

"Это было дано в качестве гипотетического предположения в контексте повышения спроса не только со стороны граждан, но и со стороны государства", – добавили в Минфине.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, он готов на все. Силуанов будет встречаться с Владимиром Путным 16 июня. Если министр захочет, то поднимет этот вопрос, пояснил Песков.

Напомним, ранее на Петербургском экономическом форуме Силуанов заявил, что государство могло бы взять на себя часть рисков бизнеса. Министр пояснил, что, например, производители могли бы наладить выпуск отечественных автомобильных подушек безопасности или стеклоподъемников, а государство взяло бы на себя обеспечение спроса на эту продукцию.