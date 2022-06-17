Российские дороги начнут сами "залечивать" выбоины

"Дорога живописная, интересно ездить там. Всегда смотришь по сторонам. Много воды, всего остального. Ну, одним словом, — красота, Карелия!", — радуется виду из кабины водитель лесовоза Андрей Комаров.

Трасса от Олонца до Леппясилты вдоль восточного берега Ладоги — дорога буквально заповедная. 55 километров пути через охраняемые природные территории. Виды, достойные открыток, и маршрут к знаменитым природным памятникам Карелии — горному парку "Рускеала" и водопаду Белые мосты. Но уникальность трассы не только в красоте. При ее строительстве опробована технология, которая сможет избавить, наконец, российских водителей от вечной напасти — весенних ям и выбоин.

"Данное асфальтобетонное покрытие имеет свойство самозалечивания после зимней эксплуатации. Мелкие трещины летом при нагревании за счет большего содержания битума и добавки сами себя могут залечивать", — указывает на главную особенность этой дороги инженер дорожно-строительного управления Михаил Капинос.

Гарантия на новое дорожное покрытие — пять лет, ремонт за счет подрядчика. Трасса стала намного безопаснее и комфортнее: повороты спрямлены и стали хорошо просматриваться, выровнен рельеф, новый состав асфальта улучшает сцепление в дождь. Оборудованы места отдыха, съезды к пляжам и смотровым площадкам. Нельзя даже сравнить с тем, что было.

"Очень интенсивно она использовалась большегрузами, дорога у нас была разбита просто совсем. Можно сказать, что ее не было. Сейчас ездить по дороге — просто мечта. Отличная дорога. Ровная, выпрямлена во многих местах", — констатирует жительница села Видлица Олонецкого района Ольга Шастина.

Всего в 2021 году благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 84 регионах страны приведено к нормативу более шести тысяч объектов — мостов, путепроводов, эстакад и участков дорог. Их общая протяженность более 16,5 тысячи километров. В текущем году построят и модернизируют еще не менее 15 тысяч километров дорожной сети.

Мосты через реку Белая — главные вороты Уфы. Они связывают башкирскую столицу с федеральной трассой М5, по ним идет основной транспортный поток. Но три года назад возникла необходимость закрыть на реконструкцию старый арочный мост, возведенный в 1956 году. Он и так отработал дольше положенного срока.

"Возникла идея реализовать достаточно уникальный проект — между двумя действующими мостами, без ограничения и прекращения движения, был построен третий мост-вставка. Реализовать этот проект, безусловно, нам помогло участие в национальном проекте "Безопасные качественные дороги", именно в рамках этой программы было предусмотрено финансирование этого моста", — рассказывает министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Булушев.

Благодаря смелому решению транспортную проблему скорее даже не решили — ее просто не стали создавать. Новый мост возводился, а по обе стороны стройки продолжали ехать машины. Это первый и пока единственный в стране опыт такого строительства.

"Не было мостов, которые были бы непосредственно вписаны между двумя существующими мостами. То есть, стесненность была и по левому, и по правому флангу, и в некоторых местах при строительстве этого моста расстояние по свету составляло до 20 сантиметров", — вспоминает Директор Мостоотряда 30 филиала АО "Уралмостострой" Василий Чекуров.

Раньше такие сооружения были рассчитаны на 50 лет эксплуатации. Но качество материалов и технологии строительства совершенствуются, сейчас крупные мосты проектируются и строятся уже в расчете на целый век.