Aurus как у Путина: президент задал планку для автопрома

Государство должно сделать все, чтобы обеспечить работу российского автопрома и сохранение его кадров. А автопрому, в свою очередь, предстоит обеспечить рынок качественными и доступными машинами. Такие задачи Владимир Путин поставил 16 июня на совещании, прошедшем на полях Петербургского экономического форума. Оно было посвящено состоянию автомобильной отрасли. Состоянию, как признали участники встречи, довольно непростому: многие зарубежные партнеры либо приостановили сотрудничество, либо вовсе от него отказались. Как в этих условиях наладить импортозамещение и гарантировать стране технологический суверенитет?

В зале Константиновского дворца Санкт-Петербурга Владимир Путин собрал отраслевых министров и глав автопредприятий со всей России. С введением санкций и бегством с российского рынка западных производителей, отрасль столкнулась с резким спадом автопроизводства в стране.

"В силу обстоятельств и причин многие связи оказались разорванными. Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Очевидно, что этот демарш отразится на объемах выпуска продукции, причем заметно. Уже отражается: по сравнению с показателями годом ранее в марте текущего года выпуск продукции отечественного автопрома оказался в 3 раза ниже, а в апреле – в 5 раз ниже, – задал тон общения Владимир Путин. – Ситуация непростая, вы это сами прекрасно знаете и понимаете. И я прошу правительство подробнее рассказать, какие оперативные меры предлагаются, чтобы поддержать автопром".

Ситуация в России не была уникальной для мирового автопрома. Отечественные предприятия за годы наладили совместный с западными и восточными автогигантами выпуск автомобилей. Теперь производства спасает государство. Московский завод "Рено" (Renault) стал собственностью города. Это позволило сохранить 45 тысяч рабочих мест. И совсем скоро здесь начнут выпускать машины марки "Москвич". Но антикризисные программы — это временная мера. Российский автопром должен развиваться, несмотря на санкции.

"Нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома. Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный, долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребность граждан в качественных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, дорожной, строительной и коммунальной техники", — поставил задачу Путин.

Эти слова звучат во время первого рабочего дня Петербуржского экономического форума. Чтобы приехать на его площадку, надо по дороге миновать множество автосалонов тех самых покидающих российский рынок иномарок. Но на самом форуме представлены как раз те будущие технологии, что могут стать точками роста автомобильной промышленности.

С виду — совершенно обычный грузовичок. Такие тысячами развозят продукты по нашим городам от склада до магазина. Необычное начинается, если заглянуть под капот. Это первый российский электрогрузовик. Под капотом – лишь электроустановка. Грузоподъемность — 1 тонна. Запас хода — 300 километров.

В этой машине все агрегаты российской разработки и производства. Центром компетенций по внедрению чисто российских технологий в автопром может стать институт НАМИ — тот самый, что разработал машину для главы государства.

Aurus Senat Limousine — точно на таком же передвигается глава российского государства. А здесь, на юбилейном Петербургском форуме, есть еще возможность заглянуть на пассажирское место.

Сразу видно, насколько здесь все продумано: здесь много пространства, впереди есть экран, на который выводится изображение с камеры, находящейся на лобовом стекле. Сразу становится понятно, что это не просто автомобиль, это передвижной кабинет.

Но такие автомобили — это, конечно, высший люкс-сегмент. Они тоже найдут своего потребителя. Владимира Путина больше волнует рынок машин экономкласса. Их должно быть много. И строить их необходимо, опираясь на собственные технологии.

"Необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета России. Конечно это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране. Но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и know-how должны быть, конечно же, российскими, — подчеркивает Путин. — Необходимо насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь, легковых, цены на которые резко возросли в этом году".

Отдельный разговор — большегрузные машины. С одной стороны, многие марки перестали их поставлять в Россию. С другой — собственный производитель, к примеру КамАЗ, вынужден из-за нехватки западных комплектующих снижать экологический класс автомобилей. Эта мера должна быть временной, подчеркивает президент, иначе конкуренцию не выиграть.

"Обращу внимание на то, что даже в дружеских странах у партнеров по евразийской интеграции действуют строгие экологические нормы в отношении грузовых автомобилей. И если мы массово понизим экологический класс российских грузовиков, это может сказаться на конкурентных позициях наших перевозчиков. Их просто не будут пускать. А значит водители столкнутся и с вопросами занятости", — предупредил Владимир Путин.

На этом же совещании президент напомнил о программе строительства и ремонта опорных автодорог, которые связывают небольшие города и поселки. За 5 лет программы в идеальное состояние должны быть приведены 88 процентов таких шоссе. Президент ждет от правительства отчет о выполнении работ.