Грузопоток по транспортному коридору Север-Юг скоро увеличится

В скором времени грузопоток по транспортному коридору Север-Юг будет расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, развитие транспортных коридоров необходимо для налаживания логистических и кооперационных связей между компаниями стран.

Это, продолжил Владимир Путин, обеспечит устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и Южной Азией. Для этой цели Россия увеличивает пропускную способность железных дорог, а также перевалочные мощности портов на восточном, южном и других направлениях.

Москва, заверил глава российского государства, кроме развития международной торговли намерена наращивать и другие виды сотрудничества – научное, технологическое, культурное, гуманитарное, спортивное на принципах равноправия и уважения партнеров. При этом Россия будет стремиться к ответственному лидерству на всех этих направлениях, пообещал Путин.

На юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Лотос" в Наримановском районе Астраханской области и Индийский бизнес-альянс подписали соглашение о развитии портовых услуг и грузоперевозок через международный транспортный коридор (МТК) Север-Юг.