Keraboss Super K: первый греческий автомобиль делают из полиэстера

Производство первого собственного автомобиля началось в Греции. Внедорожник Keraboss Super K, как сообщает издание newsauto.gr​, полностью произведен и собран в стране.

Правда, греки несколько лукавят – в машине есть одна неродная зато самая важная "деталь". Это бензиновый двигатель Mitsubishi объемом в литр и мощностью 72 л\c. Все остальное вроде бы свое, греческое.

Keraboss Super K похож на гигантскую коробку от обуви – длина 3,3 метра, ширина и высота по полтора метра. Машина оборудована ABS, подушками и кондиционером. Производится Keraboss Super K в двух- и четырехместном варианте из полиэстера и с оцинкованным шасси. Как подчеркивает производитель, внедорожник создан специально для езды по многочисленным греческим островам, и такие материалы не подвержены влиянию воды и соли.

И еще одно греческое лукавство – Keraboss Super K в серию не пойдет, он выпускается вручную на небольшом предприятии по предварительному заказу. В год будут делать не более 75 таких машин. Отсюда и цена – 22 тысячи евро плюс НДС.