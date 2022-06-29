Тест-драйв китайского "дирижабля"

GAC – бренд родом из многомиллионного города Гуанчжоу. Специализируется он на выпуске машин сегмента выше среднего, но сегодня будет протестирован самый доступный кроссовер в линейке – GS5.

Автомобиль производит солидное впечатление. Это довольно большой кроссовер с габаритной длиной кузова 4,7 метра. У него помпезная радиаторная решетка, светодиодные фары и крупные 18-дюймовые колеса. Начальная цена – 2 миллиона 100 тысяч рублей, а за взятую на тест топ-версию китайцы просят почти на полмиллиона больше. В когорту одноклассников входят хорошо известные Chery Tiggo 7, Geely Atlas Pro и Haval F7.

Салон "пятерки", просьба извинить за тавтологию, сделан на пятерку. Материалы отделки, цветовые решения, подбор фактуры, – все выполнено на неожиданно высоком уровне.

Сиденья мягкие, удобные, с электрорегулировками и памятью занимаемого положения. На центральной консоли – большой и яркий экран медиасистемы, под которым в линейку выстроились клавиши: до сенсорных кнопок китайцы, к счастью, еще не дошли. Оснащение приличное: есть двухзонный климат-контроль, система кругового обзора, встроенный в салонное зеркало USB-разъем, например, для видеорегистратора. На втором ряду достаточно просторно. Оценят пассажиры и возможность регулировки угла наклона спинок.

А вот двигатель не впечатляет. Еще бы: такая большая машина, а тут всего 1,5 литра объема и 137 "лошадей" мощности. Маловато будет.

Сотню GS5 покоряет за 13 секунд – все перечисленные конкуренты шустрее. Зато к плавности и логике работы 6-ступенчатого автомата претензий нет – настроен он как надо. И расход топлива невелик: в среднем 8,5 литра на 100 километров.

Мне импонирует мягкий, вальяжный характер этой модели. Убаюкивающий такой автомобиль.

Подобной плавности хода среди китайцев мне еще видеть не доводилось. GS5 дирижаблем плывет над неровностями. Но, как это часто бывает, за комфорт расплачиваешься управляемостью. Кроссовер нетороплив в реакциях и сильно кренится в поворотах. На бездорожье без необходимости лучше не соваться: привод тут исключительно передний, защиты картера нет. Так что при отсутствии осмотрительности вне асфальта ваша машина может быстро стать недвижимостью.

Что стоит отметить: GS5 в нынешнем виде жить осталось недолго. Скоро к нам придет обновленная версия, и у зрителей обязательно будет возможность с ней познакомиться.