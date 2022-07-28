Прибавление в семье Chery: в Россию едет китаец для молодежи

В России и Казахстане должна появиться еще одна китайская марка — речь идет о бренде Jetour.

В семье Chery прибавление – в Россию едет еще одна китайская марка автомобилей — Jetour (кит. "Победная тропа") сообщает портал "Китайские автомобили". Правда, точные сроки выхода бренда на российский рынок пока неизвестны.

Интересно, что Jetour это, в общем-то, тоже целое семейство автомобилей. Под этим брендом в Россию в будущем приедут четыре кроссовера, три внедорожника и множество гибридов. Пока же в серию вышли два кроссовера Jetour X70 и X90 с моторами 1,5 и 1,6 л соответственно. Ожидается, что уже в этом году на рынке появятся еще два "джипа" Jetour Dasheng (X-1) и Jetour X-2.

Новинка – это "одноклассник" Toyota RAV4, но выглядит Dasheng гораздо более модно и дерзко. Предполагается, что этот кроссовер должен понравится молодежи, а потому Chery вступила в "сговор" с Huawei и напичкала его электроникой. Например, на торпеде расположен огромный тачскрин с диагональю 15,6 дюйма (такого нет даже у последних моделей Lexus).