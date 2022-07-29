Путин считает, что ужесточение наказания сработало

В России снизилось число дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Связано это, считает президент Владимир Путин, с ужесточением наказания. Об этом глава государства заявил во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, трансляцию вела медиаплатформа "Смотрим".

Зампред кабмина, в свою очередь, привел статистику, согласно которой аварийность на дорогах в стране за год суммарно снизилась на 7%. Если говорить про аварийность с водителями в состоянии алкогольного опьянения и по причине плохих дорог, то в обоих случаях она снизилась на 22%. Марат Хуснуллин подчеркнул, что это очень высокий показатель.

Государственный деятель во время разговора с Владимиром Путиным сообщил, что планы на этот год в области безопасности дорожного движения будут выполнены. На это, по его словам, очень сильно влияет ремонт дорог.

В июле прошлого года президент России подписал закон, ужесточающий ответственность за повторное управление машиной в нетрезвом виде.