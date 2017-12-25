Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

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Сегодня мы рассказываем о 14-летней Вике Радченко из Ростовской области.

У девочки тяжелый сколиоз, искривление позвоночника стремительно прогрессирует, уже растет горб. Вика страдает от мучительных болей в спине, ей тяжело стоять и сидеть, она с трудом дышит. Поможет только сложная операция. В новосибирской клинике Вике вставят в спину металлическую конструкцию, и позвоночник выправится. Настолько, что девочка сможет нормально двигаться и жить активной жизнью. Только вот госквоты в клинике закончились.

"Вика стала жаловаться на боли в спине в семь лет, когда пошла в школу. Хирург в поликлинике осмотрел внучку и пришел к выводу, что все дело в тяжелом портфеле, рекомендовал снизить нагрузки и заняться лечебной физкультурой. Однако это не помогло. Через год спина у Вики изогнулась, правое плечо стало выше левого, хирург поставил диагноз: сколиоз 2-й степени. Вике рекомендовали носить жесткий ортопедический корсет, но он стоил дорого, около 50 тыс. руб., мы еле накопили эту сумму. Но никакого результата не было – позвоночник продолжал искривляться, начал расти горб. В это время тяжело заболела моя невестка, у нее нашли онкологию. Лечение не помогло, в 2014 году Наташа ушла из жизни. Сын мой на инвалидности. Поэтому я оформила опеку над Викой и ее сестрой Светой – она на два годика постарше. Два года назад Свете сделали сложную операцию на позвоночнике – у нее тоже тяжелая форма сколиоза. Теперь пришло время оперировать Вику. Высидеть даже один урок в школе для нее настоящее мучение – возникают сильные боли в спине. И стоять подолгу внучка не может.

Я повезла Вику на консультацию в Новосибирск, в АНО "Клиника НИИТО", где уже оперировали ее сестру.

После осмотра специалисты сказали: если не сделать операцию в ближайшее время, могут развиться тяжелые осложнения, пострадают внутренние органы, прежде всего сердце и легкие. Исправить деформацию позвоночника поможет металлическая конструкция, которую установят во время операции.Но операция платная, госквоты в этом году закончились. Нам нужную сумму не собрать", –рассказала Елена Радченко, хутор Жуково-Татарский, Кагальницкий район, Ростовская область.

Для спасения Вики Радченко не хватает 729 066 руб.

Заведующий детским отделением АНО "Клиника НИИТО" Михаил Михайловский (Новосибирск):"У Вики быстро прогрессирующий правосторонний грудной сколиоз 4-й степени, большой горб. Девочка испытывает сильные боли, дыхание затруднено, возникает одышка. Вика еще растет, а следовательно, можно ждать дальнейшего ухудшения, поэтому операцию откладывать нельзя. Для исправления ситуации необходима коррекция деформации с помощью металлоконструкции. После лечения девочка будет нормально расти и развиваться".

Внимание! Цена операции 752 858 руб.

23 792 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 729 066 руб.

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

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