Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

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Помогите детям. Русфонд 22 минуты назад
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночникеЧитайте нас в Telegram
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о 14-летней Вике Радченко из Ростовской области.
У девочки тяжелый сколиоз, искривление позвоночника стремительно прогрессирует, уже растет горб. Вика страдает от мучительных болей в спине, ей тяжело стоять и сидеть, она с трудом дышит. Поможет только сложная операция. В новосибирской клинике Вике вставят в спину металлическую конструкцию, и позвоночник выправится. Настолько, что девочка сможет нормально двигаться и жить активной жизнью. Только вот госквоты в клинике закончились.
"Вика стала жаловаться на боли в спине в семь лет, когда пошла в школу. Хирург в поликлинике осмотрел внучку и пришел к выводу, что все дело в тяжелом портфеле, рекомендовал снизить нагрузки и заняться лечебной физкультурой. Однако это не помогло. Через год спина у Вики изогнулась, правое плечо стало выше левого, хирург поставил диагноз: сколиоз 2-й степени. Вике рекомендовали носить жесткий ортопедический корсет, но он стоил дорого, около 50 тыс. руб., мы еле накопили эту сумму. Но никакого результата не было – позвоночник продолжал искривляться, начал расти горб. В это время тяжело заболела моя невестка, у нее нашли онкологию. Лечение не помогло, в 2014 году Наташа ушла из жизни. Сын мой на инвалидности. Поэтому я оформила опеку над Викой и ее сестрой Светой – она на два годика постарше. Два года назад Свете сделали сложную операцию на позвоночнике – у нее тоже тяжелая форма сколиоза. Теперь пришло время оперировать Вику. Высидеть даже один урок в школе для нее настоящее мучение – возникают сильные боли в спине. И стоять подолгу внучка не может.
Я повезла Вику на консультацию в Новосибирск, в АНО "Клиника НИИТО", где уже оперировали ее сестру.
После осмотра специалисты сказали: если не сделать операцию в ближайшее время, могут развиться тяжелые осложнения, пострадают внутренние органы, прежде всего сердце и легкие. Исправить деформацию позвоночника поможет металлическая конструкция, которую установят во время операции.Но операция платная, госквоты в этом году закончились. Нам нужную сумму не собрать", –рассказала Елена Радченко, хутор Жуково-Татарский, Кагальницкий район, Ростовская область.
Для спасения Вики Радченко не хватает 729 066 руб.
Заведующий детским отделением АНО "Клиника НИИТО" Михаил Михайловский (Новосибирск):"У Вики быстро прогрессирующий правосторонний грудной сколиоз 4-й степени, большой горб. Девочка испытывает сильные боли, дыхание затруднено, возникает одышка. Вика еще растет, а следовательно, можно ждать дальнейшего ухудшения, поэтому операцию откладывать нельзя. Для исправления ситуации необходима коррекция деформации с помощью металлоконструкции. После лечения девочка будет нормально расти и развиваться".
Внимание! Цена операции 752 858 руб.
23 792 руб. собрали читатели rusfond.ru
Не хватает 729 066 руб.
Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 174 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 10,852 млрд руб. В 2017 году (на 21 декабря) собрано 1 781 953 068 руб., помощь получили 2729 детей, протипировано 9363 потенциальных донора костного мозга для Национального регистра. В сентябре 2017 года Русфонд вошел в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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