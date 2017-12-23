Новая эра в авиастроении: в России изобрели суперкрыло

В России, в Ульяновске, придумали революционно новое крыло. Оно покрыто защитной пленкой. А что под ней?

"Черным крылом" его называют именно потому, что в начальной стадии производства оно как раз такое — блестящее, отливающее глубоким черным цветом угля, из которого и сделана специальная углеродная лента, основа композита.

Черный цвет — цвет тайны. Производство крыла исторически — секрет любой фирмы, но некоторые детали "Вестям в субботу" все же рассказали.

В голове робота воедино сходится 16 углеродных лент, которые в дальнейшем с помощью лазерного наведения раскатываются друг на друга с поворотом в 90 градусов, формируя так называемый предварительный пирог, который в дальнейшем станет готовым изделием.

Крыло — это то, над чем бились еще братья Райт и русский инженер Можайский и продолжает биться весь мировой авиапром. Первый полет самолета длился всего несколько секунд, как раз из-за того, что крыло не могло обеспечить достаточную подъемную силу.

Конструкторы строили бипланы, затем монопланы и монокрылья. Сначала крыло было из ткани, потом ткань начали пропитывать специальными составами, чтобы придать ей прочность, затем пришла пора деревянных или фанерных крыльев — такие самолеты были во время Великой Отечественной.

С развитием технологий литья появились крылья металлические, из алюминия. Совершенствовались формы, длина, ширина. "Война моторов", достигшая пределов по мощности, вынудила авиастроителей придумать стреловидные крылья. И вот теперь — новая эра — композитных материалов, которые позволяют снизить вес.

Возвращаемся на завод, где как раз и зарождается эта эра. При температуре 180 градусов под вакуумную упаковку подается смола, происходит термоинфузия, проще говоря, углеродные ленты пропитываются так, как это обычно происходит, когда хозяйки готовят торт с кремом. Процесс скрыт от посторонних глаз, зато первый в мире самолет с такими крыльями уже в воздухе, проходит испытания

Идеальная геометрия, которую позволяет исполнить композит, делает крыло длинным и тонким. Меньше сопротивление воздуха — меньше расход топлива. Меньше всего на 6%, но для авиакомпаний эта экономия может составить миллионы долларов.

"Идеология в авиастроении еще не поменялась. В этой отрасли все происходит очень медленно, но через 10-15 лет здесь будут совершенно другие конструктивные решения, и эта технология позволит их применить. И вот тогда мы будем экономить уже не проценты, а десятки процентов, вес будет не на проценты меньше, а на десятки процентов, и это гигантские деньги в авиации", — отметил Анатолий Гайданский, гендиректор АО "Аэрокомпозит".

А еще задолго до первого полета готовое крыло испытывали на прочность. На специальном стенде его сломали. Но это разрушение произошло в условиях, которых никогда не будет в реальности. Без усталости, свойственной металлам, композитное крыло останется прочным, даже когда самолет отлетает свои 30 лет. В этом и есть прелесть материала.

Финальный этап — сборка готового крыла. Она может занять до месяца, ведь только одних технологических отверстий здесь около 10 тысяч, и пока это — ручная работа. Кстати, композит настолько тверже традиционного алюминия, что обычным сверлом его не возьмешь.

Главное преимущество технологии заключается в том, что впервые примененная в России, она уже является технологией будущего. И суперкрыло для суперсамолета МС-21 позволяет говорить о начале новой эры российской или даже мировой авиации.