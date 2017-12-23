КПРФ на президентских выборах представит беспартийный

Настоящая сенсация в КПРФ. Там в президенты выдвинули не Геннадия Зюганова, а Павла Грудинина, председателя подмосковного совхоза. Он — считай — уже кандидат, ведь как думской партии КПРФ подписи собирать не надо. Кто такой Грудинин и что теперь будет делать Зюганов?

Под алыми стягами с привычной коммунистической символикой во Дворце культуры подмосковного санатория "Снегири" — а это, между прочим, красногрудые птицы — среди всех возможных оттенков красного он, кажется, — единственный, кто в фиолетовом галстуке.

Председатель совхоза имени Ленина Павел Грудинин, он и делегатом съезда КПРФ-то никогда не был, а тут сразу в президиум. И по результатам голосования — уже кандидат в президенты. "За" высказываются даже те, кого самих совсем недавно прочили в кандидаты.

Коммунистическую партию на президентских выборах впервые будет представлять беспартийный. Геннадий Зюганов — а он еще 7 ноября как безоговорочный и единоличный лидер российских левых вел демонстрацию, посвященную годовщине Великого Октября, — теперь готов потесниться, на время уступив место в партийной иерархии, и согласен занять пост главы предвыборного штаба.

Зюганов остается и главой ЦК, и руководителем парламентской фракции. Подобная рокировка в Компартии уже была. В 2004-м вместо Зюганова баллотировался в президенты Николай Харитонов и, надо сказать, занял тогда второе, традиционное для КПРФ место.

Предполагается, что сегодняшняя замена способствует объединению вокруг КПРФ беспартийного, но близкого левой идеологии электората.

В оформлении зала — масса исторических аналогий, бюст Ленина и шрифт, которым напечатаны заголовки газеты "Правда". В год 100-летия революции 1917-го на XVII съезде Коммунистическая партия совершает очередной поворот.

Грудинин мало того что не состоит в КПРФ, так еще и до 2010 года был членом "Единой России". От нее он избирался в Мособлдуму, но был в другой срок еще и независимым депутатом. Охотно позировал с Жириновским, будто примеряя на себя другую партию, но коммунисты, видимо, оказались идеологически ближе.

Двадцать лет возглавляет успешное сельхозпредприятие, которое может быть примером построения социализма в одном отдельно взятом совхозе. Известен своей "ленинской" клубникой, тоже, между прочим, красной ягодой.

Пока кандидат в президенты привыкает к своей новой роли и новому окружению, глава его предвыборного штаба уже оглашает с трибуны программу — ее и составлять не нужно было, тезисы у КПРФ давно есть. Впредь все важные решения, касающиеся кампании, они будут принимать совместно.

От сбора подписей Грудинин как кандидат от парламентской партии, освобожден, но впереди еще регистрация в Центризбиркоме и агитация. Грудинин планирует по максимуму посетить российские регионы.