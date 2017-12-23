Хоккеисты и заграница - за самовыдвиженца Путина

Какой будет команда Путина на выборах? Конечно, многое зависит от того, кто еще пойдет на выборы. Пока ситуация такая: не успела в России официально стартовать кампания по выборам президента, как в Центризбиркоме сообщили, что о проведении своих съездов по выдвижению кандидатов их уведомили уже семнадцать партий. Наверное, кто-то будет просто пиариться, но кто-то и апробировать новые лица.

А партия "Единая Россия" провела съезд, куда Путин пришел, несмотря на то что уже заявил, что идет на выборы не от партии, а как самовыдвиженец.

В зале — бесконечные вспышки смартфонов и фотоаппаратов. Сергей Железняк о чем-то долго беседует с главой СВР Нарышкиным. А недалеко Валентина Терешкова общается с губернатором Ярославской области Мироновым. За плечами у многих из этих людей — успешные федеральные и региональные избирательные кампании, большой опыт управления, но Владимир Путин особо подчеркивает: почивать на лаврах совсем не время.

"Россия — страна с тысячелетней историей, но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке, вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело и на этом ограничиться. Совсем нет. Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед. Нужно внести существенные изменения в развитие здравоохранения и образования, развитие инфраструктуры. Потому что без здравоохранения и образования нам не решить другой ключевой задачи, нужно придать нашей экономике инновационный характер. Нужно обеспечить будущее развитие пенсионной системы, чтобы и действующие пенсионеры, и те, кто еще будут ими, знали, что в этой сфере у нас все надежно и стабильно. Нам нужно дальше обеспечить обороноспособность страны. У нас много, много задач. Нужно ответственно и в высшей степени профессионально к ним подойти", — заявил Владимир Путин.

Масштаб изменений в стране — заслуга в том числе "Единой России". Проблем тоже немало. И тут главное — честность перед людьми. Председатель партии Дмитрий Медведев и говорит: единороссы не обещали и не будут обещать золотых гор, но если решение принято, то оно точно не останется "лишь на бумаге".

"С 1 января 2018 года мы повышаем минимальный размер оплаты труда до 85% величины прожиточного минимума. Это очень важный шаг. Ведь минимальный размер оплаты труда влияет на величину зарплаты более 70 миллионов работящих россиян. В 2019 году минимальный размер оплаты труда должен сравняться с прожиточным минимумом", — отметил Медведев.

А ведь два десятилетия назад ситуация была аховая.

"В 2000 году у нас за чертой бедности оказались свыше 40 миллионов человек, на тот период одна треть населения почти. Сегодня это почти 20 миллионов человек. Но и это недопустимо много. У нас был период, когда мы вышли на 15 миллионов. Но, к сожалению, кризисные явления, внешние ограничения, спад на мировых рынках на продукцию нашего традиционного экспорта сделали свое черное дело. Но сейчас Россия вышла из рецессии. Убежден, мы способны и должны обеспечить условия для того, чтобы каждый человек независимо от возраста, каких-либо ограничений мог повышать квалификацию, открывать свое дело, иметь хорошую работу", — сказал президент.

Спад — в прошлом, потому и в кулуарах чувствуется позитив.

"Настроение перед съездом очень хорошее. Хорошие итоги года, есть о чем поговорить. Я считаю, что "Единая Россия" внесла огромный вклад своей инициативой, своей деятельностью в то, чтобы успехи, итоги года были успешными. Так что мы идем с хорошим настроением не только подвести итоги, но и поговорить о будущем", — сказала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, член бюро Высшего совета "Единой России".

Будущее ближайшее – это, конечно, президентские выборы. На съезде "Единой России" — министры, депутаты, главы регионов. В кулуарах — бурная дискуссия. Главная тема разговора — предвыборная кампания Владимира Путина. Партийные ресурсы будут использованы на сто процентов.

Путин идет как самовыдвиженец. Единороссы были бы рады сами выдвинуть его, но понимают: президент должен опираться на самые широкие слои. И партийный контекст тут — лишнее. Но поддержку обеспечат.

"Мы должны все вокруг себя объединить, все здоровые силы общества. Для этого есть все условия. Это сеть во всех регионах и муниципалитетах. Поэтому особого затруднения я не вижу", — признался Владимир Шаманов, председатель Комитета Госдумы по обороне.

"Все хоккеисты — за него, потому что он — настоящий мужчина, настоящий лидер. Я очень часто за границей бываю, его народ простой там очень уважает", — рассказал Владислав Третьяк, депутат Госдумы.

И не только за границей, но и в самом сердце России. Помолодевшая столица — тоже пример экономического роста всей страны.

"Путин — это тот лидер, который сделал столько для страны и сегодня в самой сложной ситуации управляет государством так, как до него не управлял ни один лидер. Для Москвы, для москвичей очень важно его избрание, потому что он заботится о Москве, решает многие ключевые проблемы, которые касаются москвичей", — уверен мэр Москвы Сергей Собянин.

Интересные перемены наметились и в отечественной медицине.

"Внедрены принципиально новые механизмы ускоренного инновационного развития, направленного развития. В ближайшее время мы ожидаем очень серьезных, прорывных результатов и в области онкологии, и в области регенеративной медицины, и в области восстановительной медицины", — заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Не только гигантские компании, но и малый бизнес, стартапы работают на общее дело, подчеркивает Путин, если не мешают.

"Считаю важным продолжить курс на совершенствование и либерализацию законодательства, в том числе нужно убрать все нечеткие, двусмысленные и размытые правовые нормы, которые нечистоплотные представители правоохранительных органов используют для наезда на бизнес, для того, чтобы собирать дань или отнимать собственность", — заявил Владимир Путин.

Желающих пораскачивать лодку, конечно, немало, звучит в кулуарах.

"За этим съездом "Единой России" очень внимательно следят за рубежом и наши союзники, и наши оппоненты. Bсе, что здесь обсуждается, что здесь планируется на будущее, является очень важным ответом на попытки дестабилизировать ситуацию в России как в политическом, так и экономическом плане", — отметил Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, член Высшего совета "Единой России".

Но и дискуссии нужны. Особенно теперь, когда уже объявлена кампания по выборам президента.

"Убежден, что нам нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии, с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции. А быть такой оппозицией — это значит не только желание и готовность спорить с властью или обвинять ее во всех смертных грехах. Мы сами знаем про проблемы, с которыми сталкивается страна. Это значит, быть ответственным, иметь ясную программу позитивных действий", — считает Владимир Путин.

Развивается Россия, меняется и партия "Единая Россия". Межрегиональных координационных советов теперь будет восемь вместе 26, а у партийных функционеров будут гарантии большей независимости от местного начальства.