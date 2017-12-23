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23 декабря 201720:32 Мария Саушкина

Шоу "Руслан и Людмила": звезды фигурного катания и светящийся лед

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В столичном дворце "Мегаспорт" — грандиозная премьера от великолепной фигуристки — Татьяна Навка представляет мюзикл на льду "Руслан и Людмила", который потом поедет по всей стране.

Пир на весь мир. Киев. Князь Владимир выдает красавицу дочь замуж за храброго Руслана. Семейную идиллию всеми силами пытаются разрушить злодеи и завистники. Этот лед видел много, но такое триумфальное шоу по мотивам русской сказки Пушкина — впервые. Герои поют и говорят лучшими голосами страны. Киркоров вжился в роль Черномора.

Звезды фигурного катания со всего мира съехались в Москву, чтобы показать зрителям в России все, на что способны. Руслана исполняет многократный чемпион США про фигурному катанию Петр Чернышов, один из его соперников по сказке за руку Людмилы — Фарлаф — призер Олимпийских игр артистичный француз Филипп Канделоро. Но больше всего, конечно, на льду звезд российского фигурного катания и танцев на льду.

Уникальнейшие декорации — в сам лед инкрустированы сотни лампочек, он светится изнутри. Но главное – конечно — смысл. Сам Пушкин вкладывал в "Руслана и Людмилу" все лучшие образы русских былин. Но для этой сказки на льду сегодня так важно заразить юных зрителей любовью к спорту, к чтению русской классики.

Публика жаждала русской классики на льду. Билеты на шоу были раскуплены за несколько месяцев до премьеры. На шоу Татьяны Навки — аншлаг даже на репетицию. В конце зрители аплодировали стоя счастливому концу этой русской сказки — свадьбе в Киеве. Масштабное и самое массовое шоу!

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