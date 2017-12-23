Российские офицеры вернутся в Донбасс, если к ним будут относиться по-человечески

Российские военнослужащие вернутся в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе только при предоставлении ряда гарантий украинской стороной.

Экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский подтвердил, что только при условии человеческого отношения и возможностей для выполнения служебных обязанностей россияне вернутся на Украину.

Ранее сообщалось, что на возвращении российских офицеров на Донбасс настаивают канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, европейские лидеры призывают обе стороны конфликта как можно скорее реализовать договоренности о перемирии.

Бужинский предлагает Макрону и Меркель подкрепить украинские гарантии своими действиями.

Ранее МИД России сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках центра из-за позиции украинских властей. Кремль упоминал, что возвращение российских военных возможно только в случае прекращении провокационных действий со стороны Киева, передает РИА Новости.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Согласно заявлениям ДНР, украинские силовики уже нарушили режим тишины, обстреляв окраины Горловки и район близ Ясиноватой.