Кандидатов на предстоящих выборах президента РФ становится все больше

Внеочередной съезд партии "Социальной защиты" выдвинул кандидатом в президенты России на предстоящих выборах в 2018 году эксперта в области социальной психологии Михаила Козлова. Об этом рассказал агентству РИА Новости сам Козлов, который в прошлом, среди прочего, был ведущим психологом телевизионных шоу "Дом-2" и "Каникулы в Мексике".

По словам Козлова, он бросает вызов остальным кандидатам, которые собираются потратить на избирательную кампанию до 1 миллиарда рублей. Кандидат от партии "Социальной защиты" планирует прийти к успеху, не потратив ни рубля, за счет одних только "навыков убеждения и своих сподвижников", в которых он раскрыл лидерский потенциал.

На своих тренингах он, по его словам, учит людей лидерским качествам, одно из которых — надежность. Как рассказал кандидат журналистам, главным обещанием его предвыборной кампании будет "кредитная амнистия 70 миллионам россиян".

Тем временем, в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России подала документы кандидат в президенты России от политической партии "Российский объединенный трудовой фронт" ("РОТ фронт"), машинист мостового крана петербургского завода "Петросталь" Наталья Лисицына. Ее выдвинули кандидатом в президенты на партийном съезде в Санкт-Петербурге 21 декабря, передает ТАСС.

Наталья Сергеевна Лисицына, родившаяся 20 июля 1952 года в поселке Хапчеранга Кыринского района Читинской области, с 2000-х годов состояла в Российской коммунистической рабочей партии, с 2010-х годов — в политической партии "РОТ фронт", основанной Виктором Тюлькиным.

Ранее она уже баллотировалась либо выдвигалась кандидатом в советы депутатов нескольких муниципальных округов Санкт-Петербурга, в законодательные органы трех субъектов РФ и Петрозаводский городской совет.

Следующие выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Официальный старт избирательной кампании был дан 18 декабря.

В субботу, 23 декабря, партия КПРФ выдвинула кандидатом на предстоящих выборах президента России беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Кандидатом на выборы от партии "Гражданская инициатива" стала телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидата "против всех".

Тем временем премьер-министр РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что все партийные силы будут брошены на то, чтобы 18 марта 2018 года стало днем безусловной победы на президентских выборах нынешнего лидера России Владимира Путина.