Джон Маккейн одобрил поставку на Украину противотанковых ракет

Американский сенатор Джон Маккейн одобрил поставку на Украину противотанковых управляемых ракет комплекса Javelin. Маккейн назвал этот возможный шаг властей США "четким сигналом, что США будут поддерживать своих союзников и партнеров".

По мнению Маккейна, Украина борется "за свой суверенитет и территориальную целостность". Как активный лоббист идеи вооружения Украины американским оружием, Маккейн считает, что это ускорит "мирное решение конфликта" в Донбассе.

По информации телеканала ABC, предполагается поставка 210 противотанковых ракет и 35 установок на 47 миллионов долларов.

Если президент США Дональд Трамп одобрит законопроект, Конгресс должен будет рассмотреть его в течение месяца.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в данной связи заявил, что США являются не посредником, а пособником в разжигании войны на Украине, пишет РИА Новости.