Тропический шторм на Филиппинах: 200 человек погибли

Из-за оползней и наводнений на Филиппинах погибли минимум 200 человек.

Ранее сообщалось о 133 погибших от последствий тропического шторма "Кай Так", передает ТАСС.

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26-й за год циклон в Азии "Кай Так" был назван в честь старого аэропорта Гонконга, который располагался на насыпной полосе в проливе Виктория близ холмов и жилых кварталов и считался одним из самых опасных в мире.