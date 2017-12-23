Клинцевич призывает вернуть СЦКК дееспособность

Россия может вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, если он станет дееспособным органом, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, российские военные могут вернуться, если центр будет превращен "в реальной действующий инструмент контроля за ситуацией" в Донбассе. Российские офицеры должны там не просто значиться, а определять работу центра наряду с другими его участниками, отметил Клинцевич.

Комментируя требование канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона вернуть российских офицеров СЦКК, сенатор подчеркнул, что оно "весьма показательно".

"В Европе понимают, что без России как одного из гарантов минского процесса мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в принципе невозможно", — цитирует слова Клинцевича РИА Новости.

Со своей стороны бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский заявил ранее в субботу, что российские военнослужащие вернутся в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе только при предоставлении ряда гарантий украинской стороной.