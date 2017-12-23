Туристы в Германии попали в аварию

На севере Германии в субботу попал в аварию туристический автобус, пострадал водитель.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, ДТП случилось на трассе А19 к югу от Ростока (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания). По словам очевидцев, автобус опрокинулся в кювет. По предварительным данным, автобус по не установленным пока причинам съехал на обочину и врезался в деревья, передает РИА Новости. На месте происшествия работаю спасатели.

Сперва сообщалось о "многочисленных пострадавших", однако потом появилась информация о том, что легкие травмы получил лишь водитель автобуса. 22 пассажира отделались легким испугом и позже продолжили путешествие на другом автобусе.