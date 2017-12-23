Зинедин Зидан: "Реал" потерпел болезненное поражение, но мы не сдадимся

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан прокомментировал крупное поражение от "Барселоны" в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Французский наставник "сливочных" в частности отметил, что для его клуба поражение получилось очень болезненным. "Мы начали очень хорошо, в первом тайме была равная игра. Поражение для нас очень болезненное, — сказал Зидан, которого цитирует "Спорт-экспресс" со ссылкой на газету Marca. — Что ж, это футбол. Игра сложилась очень тяжело".

Зидан также отметил, что "Реал" не собирается сдаваться, но сейчас команде необходим отдых. "Во втором тайме мы допустили ошибку. Мы плохо оборонялись, а на таком уровне судьбу матча решают детали. Это тяжелое поражение, но мы не собираемся сдаваться и опускать руки. Не надо об этом думать, нужно отдохнуть с семьей и вернуться. Еще ничего не закончено". – добавил тренер "королевского" клуба.